Медведев на отказе соперника прошёл в 1/8 финала турнира в Майами
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Российский теннисист Даниил Медведев без борьбы вышел в четвёртый круг турнира в Майами, сообщается на официальном сайте ATP.
Это произошло после отказа словацкого теннисиста Алекса Молчана продолжать участие в турнире.
Напомним, Медведев стартовал на турнире в Майами с разгромной победы над испанцем Роберто Карбальес-Баэной со счётом 6:1, 6:2. В третьем круге россиянин должен был сыграть с Молачаном.
Следующим соперником Медведева станет победитель пары Кентен Алис (Франция) – Маккензи Макдональд (США).
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
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