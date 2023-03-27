Медведев на отказе соперника прошёл в 1/8 финала турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев без борьбы вышел в четвёртый круг турнира в Майами, сообщается на официальном сайте ATP.

Это произошло после отказа словацкого теннисиста Алекса Молчана продолжать участие в турнире.

Напомним, Медведев стартовал на турнире в Майами с разгромной победы над испанцем Роберто Карбальес-Баэной со счётом 6:1, 6:2. В третьем круге россиянин должен был сыграть с Молачаном.

Следующим соперником Медведева станет победитель пары Кентен Алис (Франция) – Маккензи Макдональд (США).

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.