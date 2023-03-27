Синнер сыграет с Рублёвым в 1/8 финала турнира в Майами
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Майами. В третьем круге итальянец обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 часа 28 минут. За это время Синнер сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету болгарина один эйс, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
За выход в четвертьфинал турнира Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее обыграл серба Миомира Кецмановича.
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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