Синнер сыграет с Рублёвым в 1/8 финала турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/8 финала турнира в Майами. В третьем круге итальянец обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 часа 28 минут. За это время Синнер сделал две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету болгарина один эйс, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в четвертьфинал турнира Синнер сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее обыграл серба Миомира Кецмановича.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.