Крейчикова: я добилась хороших результатов в туре, но не получила должного признания

13-й номер рейтинга WTA, чешская теннисистка Барбора Крейчикова в преддверии матча со второй ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко в четвёртом круге Miami Open заявила, что недовольна слабым вниманием к своей персоне со стороны СМИ, а также выразила намерение побороться за топ-3 рейтинга.

«Когда я читаю что-то в соцсетях, то пишут про Игу, Арину и Елену — меня там нет. Что мне остаётся делать? Как мне снова это доказать? На этой неделе я вновь здесь и собираюсь ещё раз доказать, что могу бороться за топ-3.

Я тоже хочу, чтобы меня упоминали. Хочу признания, потому что думаю, что заслуживаю этого. Я добилась хороших результатов в туре, но не получила должного признания», — приводит слова Крейчиковой WTA Insider.