Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня

Сегодня, 27 марта, в Майами (США) стартует седьмой игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание седьмого игрового дня
Мартина Тревизан (Италия, 25) – Елена Остапенко (Латвия, 24) – матч начнётся в 18:00 мск.
Чжен Циньвэнь (Китай, 23) – Анастасия Потапова (Россия, 27) – матч начнётся приблизительно в 19:30 мск.
Джессика Пегула (США, 3) – Магда Линетт (Польша, 20) – матч начнётся не ранее 20:00 мск.
Сорана Кырстя (Румыния) – Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – матч начнётся приблизительно в 21:00 мск.
Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Элисе Мертенс (Бельгия) – матч начнётся приблизительно в 22:00 мск.
Петра Квитова (Чехия, 15) – Варвара Грачёва (Россия, Q) – матч начнётся приблизительно в 22:30 мск.
Бьянка Андрееску (Канада) – Екатерина Александрова (Россия, 18) – матч начнётся не ранее 2:00 мск.
Барбора Крейчикова (Чехия, 16) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – матч начнётся не ранее 3:30 мск.
Полное расписание доступно здесь.
- 27 марта 2023
-
14:31
-
14:23
-
14:21
-
14:15
-
13:52
-
13:41
-
09:00
-
06:50
-
04:15
-
03:23
-
03:18
-
03:04
-
02:42
-
01:27
-
00:24
-
00:19
-
00:09
- 26 марта 2023
-
22:24
-
22:12
-
22:11
-
21:57
-
21:43
-
21:21
-
21:01
-
20:52
-
19:46
-
19:21
-
19:00
-
18:00
-
17:47
-
15:38
-
15:18
-
15:00
-
14:01
-
12:30