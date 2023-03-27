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Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня

Сегодня, 27 марта, в Майами (США) стартует седьмой игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание седьмого игрового дня

Мартина Тревизан (Италия, 25) – Елена Остапенко (Латвия, 24) – матч начнётся в 18:00 мск.

Чжен Циньвэнь (Китай, 23) – Анастасия Потапова (Россия, 27) – матч начнётся приблизительно в 19:30 мск.

Джессика Пегула (США, 3) – Магда Линетт (Польша, 20) – матч начнётся не ранее 20:00 мск.

Сорана Кырстя (Румыния) – Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – матч начнётся приблизительно в 21:00 мск.

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) – Элисе Мертенс (Бельгия) – матч начнётся приблизительно в 22:00 мск.

Петра Квитова (Чехия, 15) – Варвара Грачёва (Россия, Q) – матч начнётся приблизительно в 22:30 мск.

Бьянка Андрееску (Канада) – Екатерина Александрова (Россия, 18) – матч начнётся не ранее 2:00 мск.

Барбора Крейчикова (Чехия, 16) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – матч начнётся не ранее 3:30 мск.

Полное расписание доступно здесь.