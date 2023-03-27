Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей седьмого игрового дня

Сегодня, 27 марта, в Майами (США) стартует седьмой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием данных соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание седьмого игрового дня.
Карен Хачанов (Россия, 14) — Иржи Легечка (Чехия) — матч начнётся в 18:00 мск.
Кристьян Гарин (Чили, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — матч начнётся в 19:00 мск.
Кентен Алис (Франция) — Маккензи Макдональд (США) — матч начнётся примерно в 19:30 мск.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — матч начнётся примерно в 21:00 мск.
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Адриан Маннарино (Франция) — матч начнётся приблизительно в 22:30 мск.
Кристофер Юбенкс (США, Q) — Грегуар Баррер (Франция) — матч начнётся примерно в 0:00 мск.
Лоренцо Сонего (Италия, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 12) — матч начнётся не ранее 2:00 мск.
Полное расписание доступно здесь.
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