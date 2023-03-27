Тарпищев отреагировал на возможную смену гражданства Грачёвой
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что для организации не станет тяжёлой потерей возможная смена гражданства Варвары Грачёвой на французское. Об этом ранее сообщил L'Equipe.
«Пока я нахожусь на сборах в Турции, не имею никакой информации о переходе Варвары Грачёвой, поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжёлых потерь. Есть определённые обстоятельства.
У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», — приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».
В Женской теннисной ассоциации (WTA) Варвара Грачёва находится на 44-м месте рейтинга. В чемпионской гонке россиянка занимает 19-е место, выше неё из соотечественниц лишь Вероника Кудерметова (17).
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