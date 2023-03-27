Тарпищев отреагировал на возможную смену гражданства Грачёвой

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что для организации не станет тяжёлой потерей возможная смена гражданства Варвары Грачёвой на французское. Об этом ранее сообщил L'Equipe.

«Пока я нахожусь на сборах в Турции, не имею никакой информации о переходе Варвары Грачёвой, поэтому не могу ничего комментировать. В любом случае для нас нет тяжёлых потерь. Есть определённые обстоятельства.

У нас очень много талантливых ребят. Мы работаем на следующее поколение», — приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».

В Женской теннисной ассоциации (WTA) Варвара Грачёва находится на 44-м месте рейтинга. В чемпионской гонке россиянка занимает 19-е место, выше неё из соотечественниц лишь Вероника Кудерметова (17).