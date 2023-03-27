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Анастасия Потапова и Александр Шевченко послали друг другу сердечки в социальной сети

26-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях пост о выходе в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Четвёртый раунд», — подписала фото Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

На пост отреагировал 101-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко. «Лучшая»», — написал Шевченко в комментариях, добавив эмодзи «сердце» и «бомба».

«Я (эмодзи «сердце») тебя», — написала в ответ Потапова.

Отметим, что ранее Потапова делилась совместным фото с Шевченко из Майами. Шевченко начинал «Мастерс» в Майами с квалификации, в которой проиграл в первом же матче чилийцу Алехандро Табило со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

Следующей соперницей 21-летней Потаповой в Майами станет китаянка Чжэн Циньвэнь (23), выбившая из турнира россиянку Людмилу Самсонову.