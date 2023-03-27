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Карен Хачанов — Иржи Легечка: текстовая онлайн-трансляция матча на «Мастерсе» в Майами

Карен Хачанов — Иржи Легечка: текстовая онлайн-трансляция матча на «Мастерсе» в Майами
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Сегодня, 27 марта, серебряный призёр Олимпиады-2022, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сыграет в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США). За выход в 1/8 финала престижных соревнований Хачанов (14) сразится с 21-летним чехом Иржи Легечкой. Поединок поставлен первым запуском на третьем по значимости корте, названном в честь Бутча Бухгольца, и начнётся в 18:10 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Иржи Легечка в третьем круге «Мастерса» в Майами.

Отметим, что ранее Хачанов никогда не встречался с Легечкой в официальных матчах.

В случае успеха Хачанов выйдет в 1/8 финала на победителя матча Стефанос Циципас (Греция, 2) — Кристьян Гарин (Чили, Q).

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