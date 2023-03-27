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Елена Рыбакина выделила почти 6 млн рублей на поддержку молодых теннисисток из Казахстана

Елена Рыбакина выделила почти 6 млн рублей на поддержку молодых теннисисток из Казахстана
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина выделила средства на поддержку развития юных теннисисток из Казахстана.

Рыбакина сама выделила 14 кандидаток, которые получили от неё по почти 419 тыс. рублей. То есть всего Елена пожертвовала около 5,9 млн рублей.

Имена теннисисток, которые получили грант от Рыбакиной:

Линара Булешева, Полина Барабанова, Амина Нурмахан, Ариана Гогулина, Сатима Тореген, Ева Корышева, Альбина Какенова, Асылжан Арыстанбекова, Дана Байдаулет, Инкар Дюйсебай, Айя Нупбай, Полина Слепцова, Сандугаш Кенжебаева, Зара Даркен.

Ранее Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США), одержав волевую победу над бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (3:6, 7:5, 6:3).

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