Анастасия Потапова — Чжэн Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Майами

Сегодня, 27 марта, 26-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова сразится с 23-м номером рейтинга китаянкой Чжэн Циньвэнь за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Поединок поставлен вторым запуском на третьем по значимости корте, названном в честь Бутча Бухгольца, и начнётся приблизительно в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова — Чжэн Циньвэнь в 1/8 финала турнира в Майами.

Единственный матч Потаповой с Циньвэнь состоялся во втором круге Открытого чемпионата США — 2022. Тогда китаянка победила на двух тай-брейках — 7:6 (4), 7:6 (3).

В случае победы за выход в полуфинал престижных соревнований Потапова сразится либо с американкой Джессикой Пегулой (3), либо с представительницей Польши Магдой Линетт (20).