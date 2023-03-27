Карен Хачанов одержал уверенную победу в третьем круге «Мастерса» в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В матче третьего круга Хачанов (14) обыграл четвертьфиналиста Australian Open – 2023, 21-летнего чеха Иржи Легечку со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Хачанов восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки шесть эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
В 1/8 финала Хачанов сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 2) — Кристьян Гарин (Чили, Q).
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
- 27 марта 2023
-
19:52
-
19:37
-
19:10
-
19:03
-
18:49
-
18:07
-
17:45
-
14:31
-
14:23
-
14:21
-
14:15
-
13:52
-
13:41
-
09:00
-
06:50
-
04:15
-
03:23
-
03:18
-
03:04
-
02:42
-
01:27
-
00:24
-
00:19
-
00:09
- 26 марта 2023
-
22:24
-
22:12
-
22:11
-
21:57
-
21:43
-
21:21
-
21:01
-
20:52
-
19:46
-
19:21
-
19:00