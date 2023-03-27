Карен Хачанов одержал уверенную победу в третьем круге «Мастерса» в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего круга Хачанов (14) обыграл четвертьфиналиста Australian Open – 2023, 21-летнего чеха Иржи Легечку со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Хачанов восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки шесть эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В 1/8 финала Хачанов сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 2) — Кристьян Гарин (Чили, Q).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.