Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов одержал уверенную победу в третьем круге «Мастерса» в Майами

Карен Хачанов одержал уверенную победу в третьем круге «Мастерса» в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В матче третьего круга Хачанов (14) обыграл четвертьфиналиста Australian Open – 2023, 21-летнего чеха Иржи Легечку со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 26 минут. Хачанов восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Легечки шесть эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В 1/8 финала Хачанов сразится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 2) — Кристьян Гарин (Чили, Q).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

Майами (м). 3-й круг
27 марта 2023, понедельник. 18:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023