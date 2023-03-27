Чесноков: у Грачёвой может быть французский паспорт, но непреодолимая любовь к России

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на новость о том, что 54-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва завершает процесс подачи документов на получение гражданства Франции. Она имеет на это право, так как прожила в стране в течение семи лет.

«Может быть, под французским флагом ей будет удобнее и легче выступать. Возможно, Варе начнут пожимать руки Костюк и Ястремская. Я не осуждаю Грачёву — это её обдуманное и взвешенное решение. У неё может быть французский паспорт, но при этом непреодолимая любовь к России. Её много связывает с этой страной. Ничего плохого в получении французского гражданства я не вижу», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.