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Кейт Миддлтон будет не против наградить россиян в случае победы на Уимблдоне-2023

Кейт Миддлтон будет не против наградить россиян в случае победы на Уимблдоне-2023
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Принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон готова соблюсти традицию и лично вручить призы за победу на Уимблдоне-2023 в одиночном разряде даже в том случае, если чемпионами окажутся представители России или Беларуси, сообщает The Times. Соревнования пройдут с 3 по 16 июля.

По информации издания, решение о допуске российских и белорусских теннисистов на травяной турнир «Большого шлема» будет принято в течение ближайших двух недель. По последним сведениям, организаторы намерены допустить россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе и без упоминания их происхождения на табло и в телевизионной графике.

Напомним, Миддлтон в 2017 году заменила покойную королеву Великобритании Елизавету II на посту покровительницы Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC).

В прошлом году Миддлтон, в частности, вручала трофей за победу на Уимблдоне Елене Рыбакиной — россиянке, которая сменила спортивное гражданство на казахстанское. В 2022 году представители России и Беларуси были отстранены от участия в Уимблдоне в обход политики ATP и WTA. За это теннисные организации лишили турнир рейтинговых очков.

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