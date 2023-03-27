Стефанос Циципас стал следующим соперником Карена Хачанова на «Мастерсе» в Майами
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Третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В матче третьего круга Циципас (2) со счётом 6:3, 4:6, 6:4 обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина (Q). Встреча продлилась 2 часа и 6 минут. Циципас 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Гарина семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
За выход в четвертьфинал Циципас сразится с 16-й ракеткой мира, представителем России Кареном Хачановым (14).
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
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