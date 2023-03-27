«Чувак, что это?» У Рублёва завязался забавный диалог с Алькарасом на тренировке в Майами

У олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, седьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва завязался забавный разговор с чемпионом US Open – 2022, первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом на тренировке в Майами (США).

На видео попал момент, когда Алькарас завершал тренировку, а Рублёв ожидал, когда освободится корт.

Рублёв: Чувак, что это? Ни одной ошибки.

Алькарас: Стараюсь быть как ты – убийственный форхенд, игра без ошибок.

Рублёв: Если бы ты пытался быть похожим на меня, то был бы восьмым или девятым в мире.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

И Рублёв (6), и Алькарас (1) принимают участие в турнире в серии «Мастерс» в Майами. Ранее оба вышли в 1/8 финала. За выход в четвертьфинал престижных соревнований Рублёв сразится с итальянцем Янником Синнером (10), а Алькарас – с американцем Томми Полом (16).