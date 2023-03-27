Третья ракетка мира Пегула сразится с Потаповой за выход в полуфинал турнира в Майами

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В матче 1/8 финала Пегула (3) обыграла представительницу Польши Магду Линетт (20) со счётом 6:1, 7:5. Их встреча продлилась 1 час 19 минут. Отметим, что во второй партии Пегула отыгралась со счёта 2:5.
Пегула четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти. На счету Линетт четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в полуфинал соревнований в Майами Пегула сразится с 26-й ракеткой мира россиянкой Анастасией Потаповой.
Призовой фонд турнира WTA-1000 в Майами составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.
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