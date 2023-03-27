Хольгер Руне: вижу себя в составе «Большой тройки» будущего вместе с Алькарасом и Синнером

Восьмая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне высказался о своём характере, а также рассказал, чего ожидает от своей карьеры.

«Я не высокомерен, у меня просто есть страсть к тому, что я делаю. Иногда я бываю слишком резким и допускаю некоторые ошибки, но стараюсь их исправлять. Я хочу побеждать, но также и хорошо проявлять себя на корте. Я хочу выиграть «Ролан Гаррос», а также вижу себя в составе «Большой тройки» будущего вместе с Алькарасом и Синнером», — приводит слова Руне La Gazzetta dello Sport.

Ранее Руне вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), где сразится с первой ракеткой США Тейлором Фритцем. В третьем круге Руне со счётом 6:4, 6:2 обыграл аргентинца Диего Шварцмана.