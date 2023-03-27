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Видеообзор волевой победы Анастасии Потаповой в 1/8 финала турнира в Майами

26-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В матче 1/8 финала Потапова (23) обыграла 23-ю ракетку мира, представительницу Китая Чжэн Циньвэнь (27) со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Поединок продлился 1 час и 41 минуту. Потапова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Циньвэнь девять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За место в полуфинале Потапова сразится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой (3).

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Майами составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.