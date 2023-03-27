Пятый сеяный Феликс Оже-Альяссим не сумел преодолеть 3-й круг «Мастерса» в Майами

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим неожиданно не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
В матче третьего круга Оже-Альяссим (5) уступил 31-й ракетке мира аргентинцу Франсиско Серундоло (25) со счётом 2:6, 5:7. Встреча теннисистов продлилась 1 час 43 минуты. Оже-Альяссим три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету Серундоло два эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Следующим соперником Серундоло станет победитель матча Фрэнсис Тиафо (США, 12) — Лоренцо Сонего (Италия).
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
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