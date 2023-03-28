Рафаэль Надаль: не могу подтвердить, что буду играть в Монте-Карло

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможности своего участия на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Соревнования пройдут с 9-го по 16-е апреля.

Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.

«Я не знаю, откуда взялась эта информация, но, очевидно, если бы это было правдой, я бы подтвердил своё участие сам, но, к сожалению, сделать этого я не могу. Я иду по намеченному пути и не знаю, когда буду играть, это правда. Сейчас я на фазе увеличения нагрузок. Если бы я знал, на каком турнире вернусь, я бы сказал.

Я не могу подтвердить, что буду играть в Монте-Карло, ситуация меняется каждый день. Я предпочитаю говорить о вещах, в которых уверен», — приводит слова Надаля Marca.

Отметим, что ранее в официальных социальных сетях турнира в Монте-Карло появилась информация, что Надаль подтвердил своё участие в соревнованиях.