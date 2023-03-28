Грачёва проиграла Квитовой в 1/8 финала турнира в Майами

54-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва проиграла 12-й ракетке мира, чешской теннисистке Петре Квитовой, в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Майами (США).
Продолжительность матча составила 2 часа 1 минуту. Встреча завершилась победой Квитовой со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
Чешская спортсменка сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Россиянка Грачёва ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.
В четвертьфинале турнира Квитова встретится с победительницей пары Бьянка Андрееску — Екатерина Александрова.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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