Медведев, Рублёв, Хачанов, Потапова узнали примерное время начала матчей

ATP и WTA опубликовали расписание девятого игрового дня проходящего в эти дни турнира Miami Open. Соревнования продлятся до 5 апреля.
Начало матчей россиян
Андрей Рублёв (Россия, 7) — Янник Синнер (Италия, 11) — не ранее 18:00
Карен Хачанов (Россия, 16) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — не ранее 21:30
Анастасия Потапова (Россия, 26) — Джессика Пегула (США, 3) — не ранее 2:00
Даниил Медведев (Россия, 5) — Кентен Алис (Франция, 79) — не ранее 3:30
Призовой фонд турнира WTA-1000 в Майами составил $ 8 800 000. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы. Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил также $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.
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