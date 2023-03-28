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Тиафо сенсационно уступил Сонего в матче 3-го круга турнира в Майами

Тиафо сенсационно уступил Сонего в матче 3-го круга турнира в Майами
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо (14-я ракетка мира) уступил итальянцу Лоренцо Сонего (59-я ракетка мира) в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Фрэнсис проиграл со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа и 14 минут вместе со временем задержки из-за погоды. За это время американец сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного заработанного брейк-пойнта. В свою очередь, Сонего выполнил восемь подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Сонего встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло (31-я ракетка мира).

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 3-й круг
28 марта 2023, вторник. 02:10 МСК
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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