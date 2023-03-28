Александрова прошла в 1/4 финала турнира в Майами, Андрееску снялась с матча из-за травмы

Российская теннисистка Екатерина Александрова (18-я ракетка мира) переиграла канадку Бьянку Андрееску (31-я ракетка мира) в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Майами (США).

Во время второго сета Бьянка взяла медицинский таймаут и в итоге снялась с турнира из-за травмы ноги. Теннисистка покинула корт на кресле. Первый сет закончился со счётом 7:6 (7:0) в пользу Екатерины. Во втором же сете россиянка уступала со счётом 0:2.

В четвертьфинале россиянка встретится с представительницей Чехии Петрой Квитовой (12-я ракетка мира)

Призовой фонд престижного женского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек, которая отказалась от защиты титула из-за травмы.