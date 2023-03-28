Майами-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня

Сегодня, 28 марта, в Майами (США) завершился седьмой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты седьмого игрового дня
Хачанов (Россия, 14) – Легечка (Чехия) – 6:2, 6:4.
Циципас (Греция, 2) – Гарин (Чили, Q) – 6:3, 4:6, 6:4.
Ф. Серундоло (Аргентина, 25) – Оже-Альяссим (Канада, 5) – 6:2, 7:5.
Маннарино (Франция) – Хуркач (Польша, 8) – 7:6, 7:6.
Сонего (Италия) – Тиафо (США, 12) – 6:3, 6:4.
Все результаты шестого игрового дня доступны здесь.
Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.
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