Майами-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей седьмого игрового дня

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Сегодня, 28 марта, в Майами (США) завершился седьмой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты седьмого игрового дня

Хачанов (Россия, 14) – Легечка (Чехия) – 6:2, 6:4.

Циципас (Греция, 2) – Гарин (Чили, Q) – 6:3, 4:6, 6:4.

Ф. Серундоло (Аргентина, 25) – Оже-Альяссим (Канада, 5) – 6:2, 7:5.

Маннарино (Франция) – Хуркач (Польша, 8) – 7:6, 7:6.

Сонего (Италия) – Тиафо (США, 12) – 6:3, 6:4.

Все результаты шестого игрового дня доступны здесь.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.