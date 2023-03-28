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Видеообзор победы Петры Квитовой над Варварой Грачёвой в четвёртом круге турнира в Майами

Теннисистка из Чехии Петра Квитова (12-я ракетка мира) одержала победу в матче четвёртого круга турнира WTA-1000 в Майами (США) с россиянкой Варварой Грачёвой (54-я ракетка мира). Матч завершился со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

Матч длился 2 часа 1 минуту. Чешская спортсменка сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В четвертьфинале турнира Квитова (12-я ракетка мира) встретится с российской теннисисткой Екатериной Александровой (18-я ракетка мира).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.