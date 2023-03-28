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Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня

Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня
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Сегодня, 28 марта, в Майами (США) стартует восьмой игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание восьмого игрового дня

Мартина Тревизан (Италия, 24) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — матч начнётся в 21:00 мск (стадион «Хард Рок Стэдиум», покрытие — хард).
Джессика Пегула (США, 3) — Анастасия Потапова (Россия, 26) — матч начнётся не ранее 02:00 мск (стадион «Хард Рок Стэдиум», покрытие — хард).

Полное расписание доступно здесь.

Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

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