Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня

Сегодня, 28 марта, в Майами (США) стартует восьмой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание восьмого игрового дня

Янник Синнер (Италия, 11) — Андрей Рублёв (Россия, 7) — матч начнётся в 18:00 мск.

Тейлор Фритц (США, 10) — Хольгер Руне (Дания, 8) — матч начнётся в 19:00 мск.

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32) — Эмил Руусувуори (Финляндия, 54) — матч начнётся примерно в 19:30 мск.

Карен Хачанов (Россия, 16) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — матч начнётся примерно в 21:30 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 19) — матч начнётся примерно в 22:30 мск.

Адриан Маннарино (Франция, 62) — Кристофер Юбэнкс (США, 119) — матч начнётся примерно в 23:00 мск.

Франсиско Серундоло (Аргентина, 31) — Лоренцо Сонего (Италия, 59) — матч начнётся примерно в 2:00 мск.

Кентен Алис (Франция, 79) — Даниил Медведев (Россия, 5) — матч начнётся примерно в 3:30 мск.

Полное расписание доступно здесь.