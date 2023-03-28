Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня

Сегодня, 28 марта, в Майами (США) стартует восьмой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание восьмого игрового дня
Янник Синнер (Италия, 11) — Андрей Рублёв (Россия, 7) — матч начнётся в 18:00 мск.
Тейлор Фритц (США, 10) — Хольгер Руне (Дания, 8) — матч начнётся в 19:00 мск.
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32) — Эмил Руусувуори (Финляндия, 54) — матч начнётся примерно в 19:30 мск.
Карен Хачанов (Россия, 16) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — матч начнётся примерно в 21:30 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 19) — матч начнётся примерно в 22:30 мск.
Адриан Маннарино (Франция, 62) — Кристофер Юбэнкс (США, 119) — матч начнётся примерно в 23:00 мск.
Франсиско Серундоло (Аргентина, 31) — Лоренцо Сонего (Италия, 59) — матч начнётся примерно в 2:00 мск.
Кентен Алис (Франция, 79) — Даниил Медведев (Россия, 5) — матч начнётся примерно в 3:30 мск.
Полное расписание доступно здесь.
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