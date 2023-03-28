Арина Соболенко: я счастлива, что вышла на такой уровень

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мыслями о своём выступлении в турнире WTA-1000 в Майами.
«Я очень довольна своим уровнем, особенно против такого игрока, как Барбора (Крейчикова. – Прим. «Чемпионата»). Она отличный игрок, и против неё всегда получаются тяжёлые матчи. Я очень счастлива, что смогла выйти на этот уровень и закончить этот матч в двух сетах.
Каждый раз во втором сете я сходила с ума на корте, как будто начинала разговаривать сама с собой. Сегодня я пыталась оставаться сосредоточенной, несмотря ни на что, продолжать заниматься своим делом, продолжать фокусироваться на себе.
Размышляя о своей следующей сопернице, скажу, что мы никогда не играли друг с другом, но однажды тренировались перед началом сезона в Дубае, так что я немного поиграла против неё. У неё все хорошо, очень хорошо, она играет в отличный теннис против лучших игроков, пару раз обыгрывала Кэролайн (Доулхайд). Я видела её матчи.
Это будет отличная битва, и у нее всё хорошо, она играет в агрессивный теннис, хорошо подаёт, довольно чисто бьёт по мячу.
Я очень жду этого матча», — сказала Арина в интервью на теннисном корте после предыдущего матча.
В четвертьфинале представительница Беларуси сыграет с румынкой Сораной Кырстей (74-я ракетка мира).
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