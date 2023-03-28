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Рублёв — Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга турнира в Майами

Рублёв — Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 4-го круга турнира в Майами
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Сегодня, 28 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) встретится с итальянцем Янником Синнером (11-я ракетка мира) в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Игра состоится на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии и начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Андреем Рублёвым и Янником Синнером.

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 18:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Соперники четырежды встречались в очных противостояниях, и пока счёт личных встреч 2-2. В последний раз сильнее был Рублёв на «Ролан Гаррос» — 2022 (1:6, 6:4, 2:0 и отказ Синнера).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

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