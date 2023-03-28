Осака: я планирую вернуться и выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака заявила, что планирует вернуться в спорт после рождения ребёнка.

«Я определённо планирую вернуться. Мне предстоит небольшой перерыв, но я всё ещё чувствую себя очень конкурентоспособной, и я действительно хочу выиграть больше турниров «Большого шлема», — приводит слова теннисистки журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Напомним, в январе этого года 25-летняя японская спортсменка на своей странице в социальной сети рассказала о беременности.

Наоми Осака в последний раз выходила на корт в официальном матче в сентябре 2022 года на турнире WTA в Токио. Позднее она объявила, что делает перерыв в карьере, чтобы бороться с депрессией.