Осака: я планирую вернуться и выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака заявила, что планирует вернуться в спорт после рождения ребёнка.
«Я определённо планирую вернуться. Мне предстоит небольшой перерыв, но я всё ещё чувствую себя очень конкурентоспособной, и я действительно хочу выиграть больше турниров «Большого шлема», — приводит слова теннисистки журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».
Напомним, в январе этого года 25-летняя японская спортсменка на своей странице в социальной сети рассказала о беременности.
Наоми Осака в последний раз выходила на корт в официальном матче в сентябре 2022 года на турнире WTA в Токио. Позднее она объявила, что делает перерыв в карьере, чтобы бороться с депрессией.
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