Рублёв в двух сетах уступил Синнеру в четвёртом круге «Мастерса» в Майами

Завершился матч четвёртого круга турнира ATP-1000 в Майами (США), в котором седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встречался с 11-м номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Матч продолжался один час и десять минут и завершился победой 21-летнего итальянца в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Синнер выполнил восемь эйсов, не допустив ни одной ошибки на подаче, и реализовал три из пяти заработанных брейк-пойнтов (60%). На счету Рублёва шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.