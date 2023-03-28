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Рублёв в двух сетах уступил Синнеру в четвёртом круге «Мастерса» в Майами

Рублёв в двух сетах уступил Синнеру в четвёртом круге «Мастерса» в Майами
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Завершился матч четвёртого круга турнира ATP-1000 в Майами (США), в котором седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встречался с 11-м номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Матч продолжался один час и десять минут и завершился победой 21-летнего итальянца в двух сетах со счётом 6:2, 6:4.

Синнер выполнил восемь эйсов, не допустив ни одной ошибки на подаче, и реализовал три из пяти заработанных брейк-пойнтов (60%). На счету Рублёва шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.

Майами (м). 4-й круг
28 марта 2023, вторник. 18:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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