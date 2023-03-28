Руусувуори обыграл ван де Зандсхулпа в четвёртом круге «Мастерса» в Майами

54-я ракетка мира финский теннисист Эмиль Руусувуори нанёс поражение голландцу Ботику ван де Зандсхулпу (32-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга турнира ATP-1000 в Майами (4:6, 6:4, 7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут.

Руусувуори выполнил четыре эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира финский теннисист сыграет с обидчиком Андрея Рублёва итальянцем Янником Синнером.

Соревнования в Майами проходят с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.