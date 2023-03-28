Синнер: играть против Рублёва никогда не бывает легко

11-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал свою победу над седьмым номером рейтинга ATP россиянином Андреем Рублёвым (6:2, 6:4) в четвёртом круге Miami Open.
«Каждый день мы стараемся изо всех сил, и я очень доволен своим сегодняшним выступлением. Играть против Андрея никогда не бывает легко, он очень хорошо подаёт и играет очень агрессивно, поэтому сегодня мне пришлось кое-что изменить. Мой уровень был отличным, я хорошо себя чувствовал на корте, надеюсь, смогу сохранить его в следующем раунде. Думаю, что сегодня я подавал лучше, может быть, это был мой лучший матч в Майами, так что я рад этому», — приводит слова Рублёва Tennis Majors.
Соперником Синнера в четвертьфинале турнира в Майами станет финн Эмиль Руусувуори.
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