Определился возможный соперник соперник Медведева в 1/4 турнира в Майами

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс (119-я ракетка мира) переиграл француза Адриана Маннарино (62-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Кристофер победил со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа и 15 минут. За это время американец сделал 12 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. В свою очередь, Маннарино выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибок и реализовал лишь один брейк-пойнт из девяти возможных.
В 1/4 финала Кристофер встретится с победителем пары Даниила Медведева и Кентена Алиса.
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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