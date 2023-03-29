Серундоло переиграл Сонего и встретится с Хачановым в 1/4 финала турнира в Майами

Аргентинский теннисист Фрэнсис Серундоло (31-я ракетка мира) переиграл итальянца Лоренцо Сонего (59-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Фрэнсис победил со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа и 3 минуты. За это время аргентинец сделал четыре эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 5 из 10 заработанных брейк-пойнта. В свою очередь, Сонего выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми.

В 1/4 финала Серундоло встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым (16-я ракетка мира).

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.