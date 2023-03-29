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Медведев обыграл Алиса и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Медведев обыграл Алиса и вышел в четвертьфинал турнира в Майами
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Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) переиграл француза Кентена Алиса (79-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Россиянин победил со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час и 11 минут. За это время Медведев сделал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из четырёх заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Алис выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В 1/4 финала Даниил встретится с американцем Кристофером Юбэнксом (119-я ракетка мира).

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 4-й круг
29 марта 2023, среда. 07:25 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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