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Майами-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей восьмого игрового дня

28 марта в Майами (США) состоялся восьмой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Результаты восьмого игрового дня

Янник Синнер (Италия, 11) — Андрей Рублёв (Россия, 7) — 6:2, 6:4.

Тейлор Фритц (США, 10) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 6:3, 6:4.

Эмил Руусувуори (Финляндия, 54) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 32) — 4:6, 6:4, 7:5.

Карен Хачанов (Россия, 16) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 7:6 (7:4), 6:4.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 19) — 6:4, 6:4.

Франсиско Серундоло (Аргентина, 31) — Лоренцо Сонего (Италия, 59) — 3:6, 6:3, 6:2.

Даниил Медведев (Россия, 5) — Кентен Алис (Франция, 79) — 6:4, 6:2.

Результаты седьмого игрового дня доступны здесь.