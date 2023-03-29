Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Мартиной Тревизан в матче 1/4 финала Майами

Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла итальянскую спортсменку Мартину Тревизан (24-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Майами (США) со счётом 6:3, 6:0.
Матч длился 1 час 10 минут. Спортсменка из Казахстана сделала десять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Итальянка ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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