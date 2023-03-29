Видеообзор матчей Медведева, Хачанова и Рублёва в четвёртом круге турнира в Майами

28 марта в Майами (США) состоялся восьмой игровой день теннисного турнира серии «Мастерс», в котором приняли участие сразу три спортсмена из России.
Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) переиграл француза Кентена Алиса (79-я ракетка мира) и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
16-й номер мирового рейтинга россиянин Карен Хачанов обыграл третью ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции.
А седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв уступил 11-му номеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матчей.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас.
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