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Медведев — о переносе матча с Алисом из-за дождя: попробуйте поиграть в полночь

Медведев — о переносе матча с Алисом из-за дождя: попробуйте поиграть в полночь
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал перенос матча с французом Кентеном Алисом в четвёртом круге серии «Мастерс» в Майями.

«Я думал, что матч перенесут. Всё это время лежал – больше делать было нечего. Так что я лежал часов пять.

Доволен, что сыграл не так плохо, потому что было непросто. Думаю, поэтому Кентен много ошибался. В полночь ты обычно спишь – попробуйте поиграть в полночь», — сказал Медведев в интервью на корте.

В 1/4 финала Даниил встретится с американцем Кристофером Юбэнксом (119-я ракетка мира).

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 4-й круг
29 марта 2023, среда. 07:25 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
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