Медведев — о переносе матча с Алисом из-за дождя: попробуйте поиграть в полночь

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал перенос матча с французом Кентеном Алисом в четвёртом круге серии «Мастерс» в Майями.

«Я думал, что матч перенесут. Всё это время лежал – больше делать было нечего. Так что я лежал часов пять.

Доволен, что сыграл не так плохо, потому что было непросто. Думаю, поэтому Кентен много ошибался. В полночь ты обычно спишь – попробуйте поиграть в полночь», — сказал Медведев в интервью на корте.

В 1/4 финала Даниил встретится с американцем Кристофером Юбэнксом (119-я ракетка мира).

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.