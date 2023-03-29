Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Майами третий год подряд
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Российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) пробился в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США) третий год подряд.
Напомним, в матче четвёртого круга соревнований Медведев обыграл француза Кентена Алиса (79-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2. Этот четвертьфинал станет для российского теннисиста 14-м на турнирах серии «Мастерс». В этом году Медведев одержал победу в 26 из 28 матчей.
В 1/4 финала соревнований Медведев встретится с американским спортсменом Кристофером Юбэнксом (119-я ракетка мира).
Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
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