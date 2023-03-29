Хачанов — о первой победе над Циципасом: важно не то, что я победил, а то, как играл

Российский теннисист Карен Хачанов (16-я ракетка мира) прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом (3-я ракетка мира) в четвёртом круге турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

«Говорят, что всё получается с третьего раза, но мне понадобилось семь. Я очень рад. Самое важное — не то, что я победил Стефаноса, а то, как играл. После Australian Open у меня были проблемы, связанные с травмой. Я вернулся в Дубай, не провёл много матчей, так сейчас я просто рад, что продолжаю играть на высоком уровне. Просто хочу продолжать в том же духе, наслаждаться процессом и этим путешествием.

Думаю, сдерживание Циципаса было ключом к победе. Мы оба неплохо подавали в первом сете. Потом я довёл его до тай-брейка, а во втором сете воспользовался первой же возможностью», — приводит слова Хачанова ATP Tour.