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Майами-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня

Сегодня, 29 марта, в Майами (США) стартует девятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание девятого игрового дня

Сорана Кырстя (Румыния, 74-я ракетка мира) — Арина Соболенко (Беларусь, вторая ракетка мира) — матч начнётся в 21:00 мск (стадион «Хард Рок Стэдиум», покрытие — хард).

Екатерина Александрова (Россия, 18-я ракетка мира) — Петра Квитова (12-я ракетка мира) — матч начнётся не ранее 2:00 мск (стадион «Хард Рок Стэдиум», покрытие — хард).

Полное расписание доступно здесь.

Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.