Тарпищев — о разнице поколений: технически отличие есть, но в плане менталитета люди те же

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сравнил поколение теннисистов, побеждавших в Кубке Дэвиса в 2002 и 2006 годах, с нынешним.
«Чисто технически отличие, конечно, есть. Потому что теннис не стоит на месте, развивается. Но в нашем деле за короткий срок результатов не достичь. В теннисе следует трудиться много лет, чтобы покорить, например, уровень мастера спорта. Это что касается результатов. А в плане менталитета люди такие же. Они не меняются. Потому что все воспитываются в России. Находятся под крылом отечественной федерации. Кстати говоря, теннис положительно влияет на формирование личности. Это индивидуальный вид, человек один на один с мячом, всё зависит только от него. Таким образом вырабатывается характер, появляются определенные обязательства перед собой, тренером, родителями… Спортсмен делает всё возможное, чтобы порадовать своих родных и близких. Полученные на теннисном корте качества помогают человеку и после окончания игровой карьеры», — приводит слова Тарпищева «Столица С».
- 29 марта 2023
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