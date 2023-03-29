На этой неделе пройдут переговоры Уимблдона с главами ATP и WTA по вопросу допуска россиян

Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон на этой неделе проведёт переговоры с представителями ATP и WTA, на которых обсудит детали возвращения российских и белорусских теннисистов на соревнования в 2023 году, сообщает Daily Mail. На встрече с Болтон лично будут присутствовать глава ATP Андреа Гауденци и директор WTA Стив Саймон.

По информации издания, высокопоставленные лица будут обсуждать, каким образом объявить о снятии бана и будут ли наложены какие-либо ограничения на возвращающихся на Уимблдон россиян и белорусов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Уимблдон может попросить россиян и белорусов подписать определённый кодекс поведения для допуска к соревнованиям.

Напомним, в 2022 году Уимблдон в обход политики ATP и WTA не допустил россиян к участию в столь крупном турнире. В ответ на такое решение эти теннисные организации лишили соревнования рейтинговых очков.