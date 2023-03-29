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Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о перспективах 15-летней дочери Алины в теннисе

Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о перспективах 15-летней дочери Алины в теннисе
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев во время теннисного турнира среди девушек, который проходил в Саранске, ответил на вопрос о перспективах своей 15-летней дочери Алины, также принимавшей участие в соревнованиях.

«О перспективах Алины говорить рано. Да и не ставим перед ней больших задач. Как получится, так получится. Особо не загружаем дочь. В последнее время она вытянулась на несколько сантиметров. И сейчас ей следует улучшить физические кондиции. Надо за ней последить, посмотреть, как дальше девочка будет развиваться», — приводит слова Тарпищева «Столица С».

На прошлой неделе в Саранске состоялся премьерный показ документального фильма, посвящённого 75-летию Шамиля Тарпищева.

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