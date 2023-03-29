Фритц — об Алькарасе: у него были травмы, но сейчас он в огне

Десятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц поделился ожиданиями от четвертьфинала «Мастерса» в Майами, в котором он встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я рад этому. Думаю, что многим людям действительно будет интересен этот матч. Мы никогда не играли друг с другом. Думаю, что это будет отличный матч, и думаю, что было бы очень здорово сыграть с ним.

Он отлично играет в последнее время. Вы знаете, что он пережил несколько травм, но, очевидно, он не стал играть хуже. Сейчас он просто в огне. Это будет очень тяжёлый физически матч. Так что я должен быть готов к этому», — приводит слова Фритца пресс-служба турнира.

Турнир категории АТР-1000 проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Его призовой фонд составляет $ 8,8 млн.