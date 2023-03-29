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Борис Беккер: буду скучать по Уимблдону в этом году

Борис Беккер: буду скучать по Уимблдону в этом году
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил возможность своего появления на Уимблдоне-2023.

Напомним, в апреле 2022 года 55-летний Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. В середине декабря легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы. Беккеру на неопределённое время закрыли разрешение на въезд в Великобританию.

«Я скучаю по Лондону, это мой самый любимый город в мире. Я пробыл там очень длительный период. И буду скучать по Уимблдону в этом году. Но мне не стоит торопиться», — приводит слова Беккера Daily Mail.

Отметим, что до судебного скандала Беккер продолжительное время работал на Уимблдоне в качестве эксперта телеканала BBC.

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