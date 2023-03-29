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Шамиль Тарпищев заявил, что не вернётся на пост капитана сборной России

Шамиль Тарпищев заявил, что не вернётся на пост капитана сборной России
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему покинул пост капитана сборной России по теннису, отметив, что не вернётся к тренерской деятельности.

«В силу возраста я отхожу от тренерской работы. Этим должны заниматься более молодые специалисты. Они больше меня могут пахать на корте. А я сосредоточиваю внимание в целом на развитии тенниса. Опыт позволяет. К тому же, являясь членом Международного олимпийского комитета, я вхож везде. Общаюсь практически со всеми губернаторами. Состою в Президентском совете по спорту, который возглавляет Владимир Владимирович Путин.

Стоит ли волноваться за российский теннис? У нас собралась очень хорошая команда. Это моё главное достижение. Я ведь ещё в 1974 году занял должность тренера сборной. И за эти без малого 50 лет не было ни одного скандала в команде. Мы преодолели этот полувековой период без каких-либо инцидентов. Значит, система была выстроена правильно. Это дорогого стоит. Существовала преемственность, и так продолжается до сих пор.

Не стоило уходить с должности капитана сборной? В ближайшие два-три года командой мы вряд ли сыграем на международных турнирах. А возраст у меня уже поджимает. Поэтому я лучше сконцентрируюсь на других вещах. Важно помочь ближайшему резерву. Чтобы молодёжь быстрее встала на ноги. И чтобы не возникало проблем со сменой поколений», — приводит слова Тарпищева «Столица С».

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