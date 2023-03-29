Шамиль Тарпищев заявил, что не вернётся на пост капитана сборной России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему покинул пост капитана сборной России по теннису, отметив, что не вернётся к тренерской деятельности.

«В силу возраста я отхожу от тренерской работы. Этим должны заниматься более молодые специалисты. Они больше меня могут пахать на корте. А я сосредоточиваю внимание в целом на развитии тенниса. Опыт позволяет. К тому же, являясь членом Международного олимпийского комитета, я вхож везде. Общаюсь практически со всеми губернаторами. Состою в Президентском совете по спорту, который возглавляет Владимир Владимирович Путин.

Стоит ли волноваться за российский теннис? У нас собралась очень хорошая команда. Это моё главное достижение. Я ведь ещё в 1974 году занял должность тренера сборной. И за эти без малого 50 лет не было ни одного скандала в команде. Мы преодолели этот полувековой период без каких-либо инцидентов. Значит, система была выстроена правильно. Это дорогого стоит. Существовала преемственность, и так продолжается до сих пор.

Не стоило уходить с должности капитана сборной? В ближайшие два-три года командой мы вряд ли сыграем на международных турнирах. А возраст у меня уже поджимает. Поэтому я лучше сконцентрируюсь на других вещах. Важно помочь ближайшему резерву. Чтобы молодёжь быстрее встала на ноги. И чтобы не возникало проблем со сменой поколений», — приводит слова Тарпищева «Столица С».